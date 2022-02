Fire unge fængslet: Formodes at have stjålet historiske våben og skudt et vildsvin

Politiet mener, de har stjålet fire historiske våben fra museumsbygningen, hvoraf de to stadig virker. De er også sigtet for at have taget ammunition og uniformer, der sandsynligvis stammer fra Anden Verdenskrig.

Kan komme flere anholdte

De formodede indbrudstyve har ikke stjålet noget fra selve museet, men formodes at have gjort det fra den administrationsbygning, hvor personer kan indlevere genstande, som kunne tænkes at være interessante for museet.

Våbnene er herefter blevet affyret ude i Frijsenborgskovene. De har ikke skudt på personer, men i skoven lever vildsvin i indhegning, og et af de vildsvin er fundet død.