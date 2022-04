Fem år med fokus på natur har lokket flere gæster til

Men ifølge Helle Gade (S) gør kommunen, hvad den kan for at undgå, at de grønne omgivelser tager skade.

- Det er selvfølgelig helt berettiget, at man har en bekymring for sin natur, det vil jeg ikke underkende. Når vi bruger naturen, så prøver vi også at tilføre det slitage, som vi laver på naturen i forhold til at plante og vedligeholde, siger borgmesteren.