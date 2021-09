Favrskov skal bøde for dårlig sikkerhed

Her opdagede kommunen, at en computer med oplysninger om navne og personnumre for omkring 100 personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne var blevet stjålet i forbindelse med et indbrud i kommunens lokaler. Computerens harddisk var ikke blevet krypteret.

- Det er almen viden blandt de, der beskæftiger sig professionelt med IT, at det er simpelt at tilgå filer, der er gemt på en computer, når harddisken ikke er krypteret, skriver Datatilsynet.