Farvel til Flinta: - Jeg er slidt og klar til noget nyt

- Da jeg var 25-26 år, stoppede jeg med at læse aviser og kommentarer på hjemmesider. Jeg kunne mærke, at kritikken ikke gjorde noget godt for mig, så hvorfor læse alle de ting? Jeg vidste udmærket godt, når jeg havde spillet en god eller en dårlig kamp. Og mit humør blev alt for påvirket af kritikken, og så besluttede jeg mig for at stoppe.

Nu stopper han så også helt med fodbold. Dennis Flinta har indtil nu spillet 385 kampe på Silkeborg IFs førstehold.

Søndag spiller Silkeborg IF årets sidste hjemmekamp, og det bliver også den 36-årige Silkeborg-kaptajns sidste.

- Jeg er slidt både fysisk og mentalt. Jeg har været med i så mange år, og jeg glæder mig til at prøve noget nyt og bare have en anden hverdag. Det kan godt være, at der er nogen, der siger, at man kan falde ned i et sort hul efter karrieren. Men jeg er der, hvor det skal slutte nu, siger Dennis Flinta til videopodcasten Fodboldfamilien fra TV MIDTVEST.

Ikke enig med Kent Nielsen

Efteråret har ikke været særligt sjovt med nederlag på nederlag. Og anføreren er røget ud og ind af holdet.

- Jeg har slet, slet ikke været enig i alle Kent Nielsens beslutninger. Det har taget hårdt på mig hele tiden at skulle kæmpe mig tilbage, understreger Dennis Flinta.

I 2005 skiftede han fra Brøndby IF til Silkeborg IF. I Brøndby fik han at vide, at han ikke var god nok til førsteholdet.

Og det havde nær gjort en ende på karrieren, inden den var kommet i gang. For var muligheden for fuldtidsprofessionel fodbold ikke opstået i Silkeborg, havde Dennis Flinta nok fundet sig et almindeligt arbejde.

- For mig var det alt eller intet. Jeg troede altid, at endestationen for mig var landsholdet og Real Madrid eller Barcelona. Det var tungt, da jeg fandt ud af, at det nok ikke ville blive helt så vildt. Men jeg har nydt at spille fodbold og nydt den fritid og frihed, som fodbolden har givet mig. I forhold til et otte til fire job er fodbold vist verdens bedste job. Det er nu, jeg skal til at blive voksen, fortæller Dennis Flinta.

Er blevet tykhudet

En del af jobbet som fodboldspiller er også, at man bliver bedømt hver eneste kamp. Af både medier og fans. For godt fire år siden gik kritikken af Dennis Flinta viralt, da Silkeborg-fan Christian Ditlev fra tribunen gav udtryk for sin utilfredshed med Dennis Flinta.

”For helvede, hvor er du ringe Dennis. Der er sgu ikke nogen, der vil købe dig. Du har ikke niveau til mere end Silkeborg.”

Dennis Flinta har set klippet flere gange.

- Sådan noget følger med. Sådan er det. Ditlev skulle bare lige vide, hvad jeg har sagt om ham. Jeg har hørt det meget, og jeg har også hørt, at det er noget, man siger i fodboldmiljøet. De siger det også i Midtjylland, når der er nogle spillere, der ikke spiller ret godt. At de ikke har niveau til mere. Men de siger det nok ikke så meget i øjeblikket, for de gør det jo ret godt, siger Dennis Flinta i dag med et glimt i øjet.

Da han var yngre, kunne han godt blive påvirket af kritikken.

- Nu er jeg heldigvis så tykhudet, at jeg godt kan tåle det, understreger Dennis Flinta.

