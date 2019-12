Få mere familietid: Sådan slipper du mobilen i juledagene

Det kræver en plan, hvis man gerne vil undgå, at mobilen stjæler for meget fokus. Foto: Colourbox - genrefoto

Det er jul, og du er klar til at hygge med familien. Men så dukker der en besked op på mobilen, som du lige skal tjekke, og omgående er fokus et helt andet sted end på de mennesker, der sidder ved siden af dig.

Det er heldigvis muligt at skrue ned for mobilforbruget, men der er desværre ikke nogen nem løsning. Det fortæller speciallæge Imran Rashid, der er forfatter til bogen ”SLUK - Kunsten at overleve i en digital verden” og en af de førende eksperter i digital adfærd.

- Du får desværre ikke en anden hjerne med, bare fordi du går på juleferie. Du har stadig samme hjerne, og den gør helst det samme, som den plejer. Derfor er det svært at ændre sine vaner - uanset hvornår på året man vælger at gøre det, siger Imran Rashid.

Imran Rashid er læge og forfatter til bogen 'Sluk - Kunsten at overleve i en digital verden'. Foto: Presse

Han mener dog, at julen trods alt er en god anledning til at lægge de distraherende skærme lidt væk. I julen er der nemlig en forventning om, at vi skal være sammen med familien, og det er et godt grundlag for overhovedet at få lyst til at gøre noget ved mobilforbruget.

Vi er vant til at være på telefonen resten af årets 364 dage, så juleaften bliver ikke anderledes, medmindre vi tager et aktivt valg om at gøre nogle konkrete ting anderledes. Imran Rashid, læge og forfatter

Fokuseret familiemøde

Hvis man som familie gerne vil bruge mindre tid på at tjekke mails, Facebook og kattevideoer på YouTube, så foreslår Imran Rashid, at man sætter sig sammen og holder et familiemøde for at få afstemt forventningerne.

- Det er en god idé med et julemøde, hvis familien skal ændre adfærd. Julen er præget af traditioner, så vi ved nogenlunde, hvad vi plejer at gøre. Til mødet er det så vigtigt at få sat ord på, hvad vi gerne vil gøre anderledes og ikke mindst hvad der skal til for at få vores mål til at lykkes, siger han.

Han forslår, at man til mødet gennemgår følgende tre punkter:

1. Hvorfor er der brug for at ændre adfærd?

Det er ikke nok for en familie at konstatere, at de gerne vil hygge sig mere sammen uden mobilerne. Det er vigtigt, at hele familien bliver enige om, hvordan de hver især opfatter hygge.

2. Hvad skal gøres anderledes, hvis missionen skal lykkes?

Også her er det vigtigt at blive konkret og komme helt ned på et praktisk niveau. Hvis det er hygge, man gerne vil have, hvordan skaber man så det? Skal ansvaret for at skabe hygge måske deles ud på forskellige familiemedlemmer?

3. Hvad sker der, når nogen fejler?

Alle fejler, så der er ikke andet for end at tage udgangspunkt i, at det også kommer til at ske i projektet her. For ikke at opgive målet helt, hvis et familiemedlem nu ender med at tjekke sin mobil, så er det vigtigt på forhånd at have aftalt, hvordan man skal håndtere det. Måske skal der være en straf, hvis man bryder familiereglerne, eller måske skal det simpelthen være tilladt at kigge på telefonen to gange i timen.

Alt, hvad familien aftaler, skal skrives ned på et stykke papir, så man altid kan tjekke, hvad der blev aftalt.

En svær opgave

Det er umuligt at komme med en opskrift, der vil fungere for alle. Hvordan en familie skal håndtere familiemødet handler om, hvad de gerne vil have ud af det - og det handler igen om, hvilke problemer der skal tages hånd om.

- Det er svært at ændre adfærd. Vi er vant til at være på telefonen resten af årets 364 dage, så juleaften bliver ikke anderledes, medmindre vi tager et aktivt valg om at gøre nogle konkrete ting anderledes, siger Imran Rashid.

At have telefonen i nærheden er ligesom at være omgivet af en buffet af slik. Imran Rashid, læge og forfatter

Ifølge ham er det vigtigste, at man er bevidst om målet og lægger en plan for, hvordan man kommer derhen.

- At have telefonen i nærheden er ligesom at være omgivet af en buffet af slik: Det er meget svært at håndtere, hvis der ikke bliver sat nogle grænser. Hvis man gerne vil være mere til stede i den virkelige verden og mindre i den digitale, så kræver det, at man selv gør noget for at ændre sine vaner. Det er svært, men det er ikke umuligt, siger Imran Rashid.