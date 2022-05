Euforien breder sig: Fanklub får nye medlemmer hver dag

- Vi vil jo alle sammen gerne være stolte af den by og den egn, vi kommer fra. Og når man så kommer fra en by, hvor fodboldholdet igennem en hel sæson har spillet det mest sexede fodbold og har vundet respekten fra alle eksperter og alle fodboldinteresserede i Danmark, så er det klart, at så stikker silkeborgenserne brystet frem, og så er de stolte, lyder det fra chefredaktør Hans Krabbe.

Silkeborg IF tabte godt nok hertil aften 1-4 til lokalrivalerne fra FC Midtjylland, men det rokker ikke ved, at bronzemedaljen er i hus. Sæsonens sidste kamp spiller de på søndag ude mod Brøndby IF.