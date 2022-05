Et særligt symbol skal udbrede kendskabet til demens

Men det er kun 20 procent af danskerne, der kender symbolet.

Derfor er Per Vogelsang taget i Føtex i Silkeborg - ikke for at handle, men for at dele information ud om demenssymbolet, som Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark har sat i verden.

- Vi er glade for, at der er 20 procent, der kender demenssymbolet, men det er for få. Der er behov for, at vi alle sammen kender symbolet, for vi skal gerne møde de her mennesker med tålmodighed, siger Lone Harlev, der er sekretariatsleder i organisationen.