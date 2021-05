Én hundelufter kan lægge faunapassagerne øde

Forskel i dyrenes brug af faunapassagerne kan meget vel bunde i, hvor udsatte de er fra påvirkninger fra det omkringliggende samfund.



Vejdirektoratet og Danmarks Jægerforbund har de seneste år undersøgt, om dyrene bruger passagerne til at krydse menneskets livsfarlige infrastruktur.



- Hvis man kigger på det relativt nye motorvejsnet i trekanten Herning-Aarhus-Vejle, vil man se, at det hegner dyrene inde i et felt, der er for småt for især hjortevildtet, der har brug for store områder for at trives, parre sig og opretholde bestandens genetiske diversitet, siger Niels Krogh Kristensen, der er biolog og medvirkende i undersøgelserne.

En faunapassage er en slags bro, hvor naturens dyr på den ene eller den anden måde kan passere menneskeskabte forhindringer som eksempelvis motorveje.