Emma fra Silkeborg drømmer om den gule trøje

- Det overskygger alt, jeg har prøvet. Jeg tror, at det bliver helt specielt. Men det vigtigste er ikke at tænke over, hvor stort det er.

- Jeg plejer at tage tingene stille og roligt og have styr på nerverne, så jeg ikke får mig selv kørt op. Jeg lader som om, at de store løb er nogle mindre løb, men det tror jeg ikke, at jeg kan på søndag, fortæller sprinteren.

Frygter for fiasko

Der er dog en lille ting, der står i vejen for silkeborgenserens gule forhåbninger. Emma Norsgaard kører nemlig på det spanske hold Movistar, der har hollandske Annemiek Van Vleuten på holdet, som er den store favorit til den samlede sejr i cykelløbet.

- På nogle etaper kan jeg køre for min egen chance, men jeg kan ikke forvente, at holdet kører for mig, da de skal passe på Annemiek. Så på de etaper skal jeg klare mig selv, siger sprinteren.