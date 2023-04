Elisabeth gik hjem fra helt særlig speeddate med flere gode tilbud

- Jeg synes, det rigtig rart at være aktiv sammen med andre, fordi det er svære for mig at få pulsen op alene.

- Jeg har været med i et genoptræningsforløb i Silkeborg, og så havde jeg hørt om det her arrangement gennem hjerteforeningen, siger Elisabeth Nielsen og tilføjer:

Elisabeth Nielsen er for nyligt blevet opereret i hjertet efter en blodprop. Og i jagten på at finde en motionsform lige for hende, var hun taget til eventet ’foreningsdating’, som Silkeborg Kommune havde arrangeret.

Brobygger mellem lokale og forening

Det er Silkeborg Kommune, der står bag eventen med speeddating med lokale foreninger. Det sker som et led i projektet ”Bevæg dig – sammen”, hvor man arbejder på at styrke folks fysiske og sociale sundhed.

- Hvis man sidder og har et dårligt knæ eller en dårlig ryg, kan det være svært at tænke, at der er noget for mig ude i foreningslivet, fordi vores oplevelse er, at mange forbinder foreningslivet med håndbold og fodbold, siger Katrine Wichmann, der en af arrangørerne bag arrangementet og udviklingskonsulent i kommunen.



'Genskaber glæden'

Men der er meget andet end klassisk håndbold og fodbold, og det var formanden for SIF Oldboys, Kim Brobech, med til arrangementet for at understrege. Han arrangerer nemlig GåFodbold.

- Jeg er her for at gøre opmærksom på, at GåFodbold er muligheden for at sparke til en fodbold og spille spillet uanset alder. Vi har jo oplevet, at de fysiske skavanker begynder at melde sig på et tidspunkt, når man bliver ældre, og hvor vi så er mange, der har opgivet en karriere, men ved at komme til Gå Fodbold genskaber vi glæden, forklarer han.

Silkeborg Kommune arrangerer foreningsdating en gang om året.