Ekstra stor børnecheck lander på kontoen i dag

For at imødegå det sidste års hidsige inflation og de høje energipriser lavede et bredt folketingsflertal med en såkaldt vinterpakke, der blandt andet byder på en forhøjet børnecheck.

Fredag falder udbetalingen, så folk med børn under 15 år får mellem 600 og 220 kroner mere end normalt. Folk, som tjener mere end 852.600 kroner, får dog et lavere tilskud.

Satserne for børnepenge er hævet over hele linjen, og fredag tikker et ekstra engangsbeløb på godt 600 kroner ind hos landets børneforældre.