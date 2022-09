Ekspert om brugernes spareråd: Det her kan halvere regningen, men pas på og tænk dig godt om

- Men det er et sted, vi i bred forstand jo bare kan skære ned for forbruget. I stedet for, at vi tænder fjernsynet, så snart vi kommer hjem og lader det køre til klokken 22-23, så er der selvfølgelig en besparelse, hvis vi siger, at nu spiller vi brætspil i stedet for, siger Henrik Bisp.

Henrik Bisp anbefaler, at man bruger Energistyrelsens tabel til at se, hvor meget strøm et specifikt el-apparat bruger.

Lukker førstesalen af til vinter. Dom: Kan give stor besparelse, men pas godt på dit hus

En familie overvejer at lukke husets førstesal helt af, når kulden begynder til vinter. Her er ifølge eksperten virkelig et potentiale til en besparelse, men det kan gå hen at give bagslag.

- Det siger sig selv, at kan du lukke halvdelen af huset af, så er det teoretisk set halvdelen af dit varmeforbrug, du kan spare. Men det er altså med nogle forholdsregler, man skal være opmærksom på.