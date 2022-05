Efterlysning: Mistænkt for at true butiksansat

En mand, som er mistænkt for at have verbalt truet en butiksansat i Silkeborg tilbage den 30. marts 2022, er nu efterlyst af Midt- og Vestjyllands Politi.

- Der har været tekniske udfordringer, der gør, at vi først kommer ud til pressen nu. Billederne var i for ringe kvalitet til at starte ned, oplyser Peter Justesen, der er politikommissær ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Derfor har politiet først nu valgt at offentliggøre et overvågningsbillede af den mistænkte.