Efter to år som iværksætter: Sørens stensamlere er et hit

I dag er maskinen en kæmpe hjælp, når der skal fjernes sten fra 300 hektar marker.

- Den er hurtig. Jeg vil tro, vi sparer mellem en tredjedel og halvdelen af den tid, vi ellers ville bruge, siger Peter Jensen.

Ambitioner ud over landegrænsen

Selvom der var skeptikere, så var der også dem, der nærmest fra begyndelsen var stensikre på maskinens potentiale.

Allerede for et år siden var chefen på iværksætterens tidligere læreplads sikker på, at hans lærling havde trukket et af de helt lange strå.

- Nu har jeg selv et lille hobbylandbrug og ved, hvor kedeligt det er at gå og samle sten. Så ingen tvivl om, at det bliver en succes, det der. Det er jeg sikker på, sagde Søren Vestergaard Andersen, der er direktør for Skanroll i Levring, dengang.

Forudsigelsen ser ud til at have holdt stik. Søren Kristensen har nemlig fået sine første ansatte, og inden længe begynder han at sælge sine maskiner i Tyskland.

- Med de store ambitioner, jeg har, så for at jeg kan fastholde den store, eksplosive kurve, jeg er i gang med, så ved jeg, at det er nu, vi skal til at rykke ud over grænserne, siger han.

Dermed bliver ambitionen fra dengang opfyldt. Og i dag er planerne for fremtiden som hugget i sten.

- Landbrug over hele verden skal vide, hvad Stoneless er, og hvad vi kan, siger Søren Kristensen.