Efter protester: Kommune tænder gadelygter igen

Flere gadelygter blev slukket for at budgettet kunne hænge sammen i Silkeborg Kommune. Til stor bekymring for blandt andet forældre til cyklende børn.

Men nu er der altså lys for enden af tunnelen.

For der ser ud til at være fundet en løsning, fortæller Jan Beck-Nielsen fra Nye Borgerlige, der også selv har mærket konsekvensen af at være lyseslukker.

Det betød nemlig, at der ikke var gadelys på den større vej Eidervej, som han og mange skolebørn i Silkeborg ofte cykler på.

I alt var 4000 gadelamper omfattet af kommunens spareplaner. Nu har Jan Beck-Nielsen og hans politikerkollegaer i Plan- og Vejudvalget dog fundet pengene et andet sted.

Henter penge fra vinterbekæmpelse

Der er sat 3,1 millioner kroner mere af til at bekæmpe vintervejret, end kommunen normalt bruger.



Så hvis ikke vi får en hård vinter med meget sne eller store oversvømmelser, er der ekstra penge at finde i den kasse. De penge får nu tændt lyset igen.

- Jeg er da glad for, at det lykkedes os at finde en løsning. Jeg tror, det er det bedste, siger Jan Beck-Nielsen.

Det sker i næste uge, når Plan- og Vejudvalget skal holde et ekstraordinært møde.