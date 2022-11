Drone afslørede randrusianer efter biljagt

Der var usædvanlig høj fart på, da en 27-årig mand forsøgte at undgå politiet. Lørdag eftermiddag forsøgte en af hundepatruljerne fra Midt- og Vestjyllands Politi at stoppe bilen.

- Hundevognen eftersatte bilen omkring Tvis i retning mod Herning, og betjentene vurderede, at bilen kørte over 200 km/t, siger Simon Skelkjær, der er vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Han fortæller, at bilisten på et tidspunkt drejede fra mod Nr. Felding, og politiets jagt fortsatte i høj fart på små veje.

- Han kørte af vejen og ud på en mark for at undgå politiet og endte ved en landejendom sydøst for Nr. Felding. Han var inde i stuehuset, men stak af fra stedet, siger vagtchefen.

Ifølge politiet skete der ikke noget med beboerne i huset, men de blev forskrækkede over besøget.

Fundet med termisk drone

Under biljagten fik hundepatruljen assistance fra endnu en hundepatrulje, en indsatslederbil og en drone.

- Omkring klokken 17.44 fandt dronen ham, hvor han lå og gemmer sig, og vi fik sendt hundepatruljen efter ham, og de fik ham anholdt, siger Simon Skelkjær.

Den anholdte mand er 27 år og bor i Randers, men han har ifølge politiet tilknytning til Holstebro.

- Vi har taget bilen med, og noget tyder på, at der er koster fra indbrud og tyverier i den. Det skal vi nu have undersøgt. Desuden mistænker vi manden for at være narkopåvirket, så vi har også taget prøver fra ham, siger Simon Skelkjær.

Politiets efterforskning skal nu afgøre, om den 27-årige mand skal sigtes for tyveri, narkokørsel og vanvidskørsel.

- Vi vil meget gerne høre fra folk, der har været generet eller følt sig i fare af hans kørsel, siger Simon Skelkjær.

Politiet kan kontaktes på telefonnummer 114.