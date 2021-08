Drenge på 10 og 11 år kastede sten mod biler på motorvejen

Har forstået alvoren

I 2018 blev der meldt om flere tilfælde, hvor der blev kastet større sten mod biler på motorvejen ved Silkeborg. Flemming Just understreger, at den nye sag ikke kan sammenlignes med de gamle sager, fordi der denne gang var tale om småsten, som ikke gav store skader på bilerne.

- Det ændrer dog ikke på, at det er meget farligt at kaste genstande mod kørende biler. Hvis man bliver forskrækket og rykker i rattet i høj fart, kan det gå helt galt. Og det er jeg også overbevist om, at drengene har forstået, siger Flemming Just.