Drabet på frisør-Mudi: I dag begynder sagen i Vestre Landsret

Her blev 22-årige Tarak Khaled Ghoneim og 26-årige Ibrahim Omar idømt henholdsvis tre og halvandet års fængsel for ulovlig våbenbesiddelse og grov vold i for overfaldet på Mohammad Al-Zerjawi, der var kendt som 'Frisør Mudi', og de tre andre mænd, der ankom sammen med ham til parkeringspladsen på Lenesvej i Brabrand natten til 23. juli 2020.

Overfaldet kostede Mohammad Al-Zerjawi livet, eftersom at han fik skåret pulsåren i højre lår over og forblødte. To af frisørens venner blev samtidig voldsomt såret af knivstik, men de slap dog med livet i behold.

Vold med døden til følge

Men noget overraskende, ifølge specialanklageren, blev de to dømte mænd frifundet for den mere alvorlige anklage om vold med døden til følge.

- Han er jo død af det knivstik, og jeg synes, det er påregneligt, at når man stikker nogen med kniv, så kan de også dø af det, lød det dengang fra specialanklager Jesper Rubow oven på domsafsigelsen til B.T.

Den mening var statsadvokaten i Viborg enig i, og derfor valgte han at anke sagen, for at få de skyldige dømt for vold med døden til følge.

I dag starter retssagen så imod de to mænd i Vestre Landsret i Viborg, som begge var medlemmer af den kriminelle gruppering Brabrandgruppen, mens Frisør Mudi angiveligt var medlem af rockergruppen Satudarah, da knivoverfaldet fandt sted.