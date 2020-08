Dødsulykke: 23-årig idømt fængsel for uagtsomt manddrab

En mand fra Ans er idømt et år og ni måneders fængsel for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder efter en trafikulykke i maj 2019, hvor 25-årige Rasmus Skødt fra Viborg mistede livet.

Det har Retten i Viborg onsdag slået fast.

Den dømte mand nægtede sig før dommen skyldig og påstod frifindelse. Han nægtede ikke at have kørt bilen, men han mente ikke, at der var tale om hensynsløs kørsel.

De særligt skærpende omstændigheder, som Retten i Viborg har lagt vægt på, er hensynsløs kørsel med hastighed på 140 kilometer i timen på en strækning, hvor det kun var tilladt at køre 50, samt en alkoholpromille på 1,10.

Foruden fængselsstraffen er manden frakendt kørekortet i seks år.

Kørte ind i bropille

Ulykken skete natten mellem den 10. og den 11. maj 2019. Her kørte den dømte i bil sammen med Rasmus Skødt.

Under kørslen ramte bilen en bropille under hovedvej 26. Efterfølgende døde Rasmus Skødt, mens føreren blev alvorligt kvæstet og overført til Aarhus Universitetshospital i Skejby. Her blev det konstateret, at han blandt andet havde fået en blodsamling ved lungerne.

Der var ingen vidner til selve ulykken, men kort forinden var en person blevet overhalet af bilen. Det kom frem i retten onsdag.

Her fortæller vidnet, at overhalingen føles som på de tyske motorveje med høj fart, hvor vedkommende kunne mærke trykket fra bilen.

Minimum 140 kilometer i timen

Netop farten, som bilen kørte med, er vurderet af bilinspektør Asger Nielsen til at have været på minimum 140 kilometer i timen, da ulykken skete.

Det fortæller han i retten, efter han har undersøgt uheldsstedet.

Den dømte har efter domsafsigelsen anket dommen til landsretten.

Vanvidskørsel skal stoppe

I starten af året præsenterede regeringen med justitsminister Nick Hækkerup (S) i spidsen et udspil til strammere lovgivning angående vanvidskørsel.

Vanvidskørsel er bundegoistisk, meningsløs og livsfarlig adfærd, som i for lang tid har fundet sted på de danske veje. Nick Hækkerup (S), justitsminister.

Dengang sagde justitsministeren således:

- Vanvidskørsel er bundegoistisk, meningsløs og livsfarlig adfærd, som i for lang tid har fundet sted på de danske veje, sagde Nick Hækkerup (S) i en pressemeddelelse.

- Derfor skal biler brugt til vanvidskørsel som hovedregel fremover beslaglægges på stedet, og bilistens kørekort skal inddrages med det samme. Uanset ejerforhold.

