Død mand på stranden identificeret som forsvundne Jørn

I første omgang var det ikke muligt at identificere den dødfundne, men ved at sammenligne DNA fra den afdøde med den savnedes personlige ejendele har teknikerne påvist et nøjagtigt match.

Politikommissær Lilian Jensen fra Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro oplyser, at sagen nu er lukket fra ordensmagtens side, idet der ikke er noget, der tyder på en forbrydelse.

De pårørende er underrettet.