Derfor sværmer hvepsene omkring dig lige nu

Med få redskaber kan man dog narre hvepsene i en lille fælde. Klik på billederne for at få forklaringen:

- Nu har de ikke længere et formål. De er på jagt efter sukker og let energi, siger han.

Et egentligt formål

Det er praktisk talt umuligt at nyde sin mad eller drikke uden konstant at blive forstyrret af hvepse, der forsøger at tage del i gildet. Måske du alligevel tænker, om ikke hvepsene må være godt for noget i det mindste?

Nej, lyder meldingen.

Hvepse og alle andre dyr er sat i verden for at formere sig og for at overleve.