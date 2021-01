Deltagere til udendørs fitness blev sigtet: Nu har politiet droppet sagen

Den anden del har anklagemyndigheden med støtte fra Rigspolitiet også vurderet som værende indenfor reglerne.

- Vi har lavet en tolkning af forsamlingsforbuddet, og der er vi nået frem til, at der skal være tale om en aktivitet, begivenhed eller et arrangement, hvor flere deltager sammen, for at det skal være en forsamling. Men fordi de er mødt op som individer, er der ikke tale om overtrædelse af forsamlingsforbuddet - når man kombinerer det med at være udendørs, fortæller Ulrik Panduro.

Al indendørs fitness er lukket

Det er ikke sjovt at være ivrig fitness-udøver under nedlukningen. Træningscentrene er lukkede, og de fleste er utilgængelige for medlemmerne.

Kort før jul havde en gruppe fitness-udøvere fundet vej til Performance Fitness i Silkeborg, der på grund af forsamlingsforbuddet havde rykket træningsudstyret udendørs.