Creme-virksomhed producerer nu håndsprit: - Det er det rigtige at gøre

- Når vi kan, så skal vi gøre det for at give vores bidrag med til at det her.

Og det er særdeles dyrebare dråber, der lige nu fyldes på flasker hos Silkeborg-virksomheden Rømer Naturprodukt. Der er dog ikke tale om dyr whisky men om håndsprit, der er i denne tid er en mangelvare landet over.

Derfor har virksomheden, der normalt producerer cremer, nu sadlet om, så de nu også er klar til at producere håndsprit i stor skala. Det gør virksomheden for samfundets og for sin egen skyld.

Holder hjulene i gang og hænderne rene

På grund af smittefare bliver TV MIDTVEST naturligvis ikke lukket ind på virksomheden, men direktør Aksels Rømer optager og viser rundt i hjertet af cremefabrikken. Her er medarbejderne lige nu i gang med produktionen af håndsprit. Det sker med de sidste råvarer fra et restlager.

- Samfundssind er en stor del af det, men vi vil selvfølgelig også gerne tjene penge. Som alle andre er vi også pressede i den her tid, så det her er en måde at holde hjulene igang, fortæller direktøren.

Derfor skal produktionen af håndsprit for alvor op i gear. Men Rømer Naturprodukt kan ikke selv producere spritten - den kommer fra et destilleri i Nyborg, der bliver drevet af Aksel Rømers bror. Så familien Rømer er altså klar, men mangler stadig en række godkendelser fra myndighederne, før den store produktion kan gå i gang. Blandt andet skal spritten deneutraliseres, så den ikke kan drikkes.

Vil dispensere reglerne

Og det lader til, at politikerne er klar til at hjælpe. I dag meldte miljøministeren ud, at hun er klar med dispensationer, så produktionen af håndsprit for alvor kan komme i gang.

- Der er mulighed for at dispensere i forhold til nogle af de regler, der har gjort, at man fx har skullet stå på en særlig EU-liste for at være leverandør, forklarer Miljøminister Lea Wermelin ud i dag.

Når og hvis alle godkendelser falder på plads, kan virksomheden i følge Aksel Rømer producere 4.500 flasker håndsprit om dagen.

- Det her bliver ikke et nyt erhvervseventyr for os. Vi synes bare, at det er det rigtige at gøre, fordi der er behov for det.