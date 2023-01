Christopher har brudt isen: Nu er han i job på trods af handicap

- Christopher var rigtig god til at skøjte alt det af banen – og sagde: Udover, at jeg sidder i kørestol, så lad være med at se anderledes på mig, fortæller varehuschefen.

- Jeg får tit positive kommentarer om, at det er rart at se en i kørestol, som også kan sælge, det er ikke noget, så mange har set før, siger Christopher Overgaard Hjerresen, som sidder i kørestol på grund af rygmarvsbrok.

Ordningen er et særligt tilrettelagt forløb for nyuddannede med fysisk eller psykisk handicap, hvor virksomheder får et løntilskud i op til et år, hvis de ansætter en borger med handicap.

Ikke desto mindre er den en succes i Silkeborg, siger hun.

- Vores erfaring er god. Det handler jo om at komme ud og få fodfæste, prøve noget af og finde ud af ’nå, det er sådan, det fungerer’. Der er mange, der fortsætter i en ansættelse bagefter, fordi man har noget, at skrive på cv’et, siger Majbrit Thogersen.

Og netop den manglende erfaring er afgørende for at lande sit første job - og dermed ekstra udfordrende, når man har et handicap, påpeger hun.

- Hvis man har et handicap, er man ofte mere udfordret under uddannelsen. Man gør alt, hvad man kan, for at gennemføre, og så er der ikke meget overskud til også at have et fritidsjob, som er studierelevant, og derfor kan man ende med at stå dårligere end andre, forklarer hun.

Ledig og desperat

Da 24-årige Christopher Overgaard Hjerresen blev færdig med uddannelsen gik tiden med at få styr på livet som ledig.

- De første par måneder var der meget at sætte sig ind i, men efter et par måneder så begyndte man at blive lidt desperat, fordi hverdagen blev meget ensformig, forklarer han.

Efter 1,5 år som ledig var han ved at være desperat.