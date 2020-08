Borgmester undrer sig: Hvorfor er vi de eneste, som skal bruge mundbind?

Der er flere smittede i Aarhus end i Silkeborg, men der er kommet flere krav til brug af mundbind i Silkeborg, end der er i Aarhus.

Her anbefaler Sundhedsstyrelsen nu, at man bruger mundbind, når man handler ind, ligesom der er krav om at bruge det, når man kører med offentlig transport. Til sammenligning anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke at bruge mundbind, når man handler ind i Aarhus.

Jeg håber på, at der engang kommer en melding på, hvorfor det var Silkeborg, der skulle gå forrest med mundbind. Steen Vindum, Borgmester, Silkeborg

- Det undrer mig, men til gengæld vil jeg sige, at når det nu er en anbefaling i Silkeborg, så har vi tænkt os at følge den, og det er jeg sikker på vores borgere også vil gøre, siger Steen Vindum (V), som er borgmester i Silkeborg.

Der er ikke kommet nogen forklaring på, hvorfor anbefalingen er forskellig. Men den håber borgmesteren kommer senere.

- Jeg håber på, at der engang kommer en melding på, hvorfor det var Silkeborg, der skulle gå forrest med mundbind, fortæller Steen Vindum.

Klar til at gå forrest

Trods forvirringen er kommunen klar til at håndhæve retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

- Hvis det er det der skal til, så er det selvfølgelig det, der skal til, forklarer Steen Vindum.

I Kvickly i Silkeborg har flere allerede anskaffet sig mundbind, selvom det ikke er et krav, men blot en anbefaling.

- Jeg synes man skal bruge det, når der er en anbefaling. Det er dårlig stil overfor dem i risikogruppen ikke at bruge det, fortæller Karina Nørskov på sin indkøbstur.

Og de andre handlende TV MIDTVEST mødte er enige.

- Jeg synes det er alletiders med en anbefaling, for det beskytter både en selv og ens medmennesker, lyder det fra Svend Møller.

Tror det kommer til flere byer

Flere gætter på, at Silkeborg ikke bliver den sidste by, som får anbefalinger om mundbind.

- Det ville være fint, hvis det var en regel over det hele at bruge mundbind, men jeg tror bare, det er et spørgsmål om tid og tilvænning, før vi ser mere til det, siger Thorkild Larsen fra Silkeborg.

Thorkild Larsen er en af dem, som har taget mundbindet til sig. Foto: Karl Erik Lørup

Han får opbakning fra byens borgmester, som ikke tror der går længe, før andre byer får samme anbefalinger som Silkeborg.

- Jeg tror det kommer til at ramme andre kommuner lidt senere. Så på sigt tror jeg, at det bliver helt naturligt, at når man handler ind i Danmark, så bærer man mundbind, siger Borgmester i Silkeborg, Steen Vindum.