Borgerlig opbremsning: - Vækst er godt, men den skal kontrolleres

Alternativets spidskandidat er enig i, at væksten i Silkeborg by er gået for stærkt.

- Jeg kan ikke forstå, at man har så travlt. Man kan ikke få de her nye indbyggere til byen hurtigt nok, sagde Lars Holstein fra Alternativet i debatten.

Han mener, ligesom Ny Borgerliges kandidat, at der kunne skabes interesse for at flytte ud i omegnsbyerne, hvis man stoppede for store byggeprojekter i Silkeborg by. Ude i omegnsbyerne har de nemlig brug for borgerne.

- De vil gerne have nye børn, så deres skoler kan bevares. De vil gerne have erhvervsliv. Så hvis man kan prøve at dirigere ved at lave nogle udstykninger ude i de områder, hvor man gerne vil have nye tilflyttere, så synes jeg, at vi som kommune skal prøve ilden af det, sagde Jan Beck-Nielsen fra Ny Borgerlige.