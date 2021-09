Børneboom: Nyåbnet børnehave blev fyldt op med det samme

- Det er jo bare fantastisk, at det er lykkes for os. Og dejligt, at så mange har vist interesse for netop vores børnehaven, siger Tine Kristiansen, der er skoleleder og fortsætter:

- Der er rigtigt mange tilflyttere til byen, som har børn. Og der kan man sige, at vi er landet på et heldigt tidspunkt.

Kommer til at mangle pædagoger

Der er dog en bagside af medaljen.

Byrådet har bevilliget mere pasning til de mange nye børn, men allerede næste år kommer der til at mangle 100 pædagoger.