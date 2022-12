Bilist død - kørte ind i bygning

En 81-årig mand mistede torsdag eftermiddag livet i forbindelse med en trafikulykke i Kjellerup.

Midt- og Vestjyllands Politi fik alarmen klokken 16.21 - en anmelder havde set, at den ældre mand pludselig skiftede retning, da han kørte på Vestergade.

Politiet formoder, at han mistede herredømmet over bilen på grund af et ildebefindende. Bilen ramte først facaden på en bygning og kørte herefter ind i gavlen på en anden

- Der blev givet livreddende førstehjælp på stedet, men den 81-årige døde i ambulancen på vej mod sygehuset i Skejby, siger politiets vagtchef, Jesper Brøndum.

Han oplyser, at beredskabet har undersøgt skaderne på de to huse, men det skulle ikke være nødvendigt med afstivning.

De pårørende til den 81-årige er underrettet.