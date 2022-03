Bettinas gamle dobbeltseng skal på museum

Det er på flere måder en historisk seng, der siden juli 1985 har stået i Bettina Karlsens soveværelse i Stakroge. Den har holdt til tre børn, et hold i ryggen og 13.505 nætters søvn.

- Jeg kan huske, at vi lige havde fået børnepenge den 20. juli 1985, og så blev vi enige om, at vi skulle have en ny seng, og så kørte vi til Jysk Sengetøjslager og faldt for sengen, siger Bettina Karlsen.

Sengen hed Carl Erik, kostede 998 kroner, og var i den periode Jysk Sengetøjslagers mest solgte. I 1995 udgik den dog af sortimentet.

Carl Erik er stadig hos Jysk

Sengen er opkaldet efter Carl Erik Stubkier, der stadig arbejder hos Jysk. I dag er han i marketingsafdelingen, og det er faktisk ham, der står for at få sengen på Jysks private museum i Brabrand.

- Det er ikke mig, der har fundet på navnet. Det var Lars Larsen og nogle indkøbere, siger Carl Erik Stubkier.