Bestseller sender 10.000 jakker til Tyrkiet

- Det er et ret stort land for os med stor produktion. Vi har rigtig mange kolleger, der har familie dernede, fortæller kommunikationschefen.

- Det er helt naturligt for os at hjælpe, når vi kan. Lige nu kigger vi i alle retninger, siger Kasper Reggelsen, der er kommunikationschef hos Bestseller.

Dødstallet stiger fortsat efter et kraftigt jordskælv rystede Tyrkiet og Syrien tidligt mandag morgen. Det har fået tøjgiganten Bestseller fra Brande til at reagere.

En del af vinterjakkerne er allerede i landet, hvor Bestseller har en stor produktion, mens andre vil formentlig blive skibet af sted fra lager i Danmark.

Minusgrader om natten

I området, som jordskælvet har ramt, er der i øjeblikket temperaturer omkring 5-6 grader om dagen og minus 6-7 grader om natten. Dødstallet er torsdag eftermiddag opgjort til mere end 17.000, og mange af de overlevende er uden tag over hovedet.

- Vi har sagt til alle vores kollegaer, der arbejder dernede: Hjælp, hvor I kan. Og naturligvis får I løn alligevel. Vi havde noget tilsvarende i starten af krigen i Ukraine, og her er det også helt givet, at vores tyrkiske kolleger kan gøre en stor forskel, siger Kasper Reggelsen.

- Vi kommer til at støtte med både tøj, men på sigt også andre ting, forventer vi. Vi ved ikke, hvad det løber op i, i kroner og øre på sigt. Det er jo nok desværre ikke slut i næste uge, for der kommer også en gennemgribende opbygning, hvor behovet støtte og hjælp også må forventes at være der.