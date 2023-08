Ambulancer risikerer at blive langsommere

Når man ringer 1-1-2, er det som oftest, fordi det skal gå rigtig stærkt.

I Region Midtjylland er der også høje målsætninger for, hvor hurtigt en ambulance skal nå frem til en nødsituation. Men på et møde onsdag klokken 13.00 skal regionsrådets politikere drøfte, om forventningerne skal laves om.

I flere år er målene for responstid nemlig ikke blevet opfyldt, og nu anbefaler regionens forvaltning og Udvalget for nære sundhedstilbud at ændre målsætningerne. Det er et led i en større plan om at forbedre ambulancekørslen i Region Midtjylland.

- Det giver stadigvæk mening at have mål for responstider, for målet er stadigvæk at nå frem så hurtigt som muligt. Systemet skal bare forenkles, siger Else Søjmark, der er socialdemokrat og formand for Udvalg for nære sundhedstilbud.

- Ikke tale om forringelse

I øjeblikket er regionens mål delt op i kategorierne A-B-C-D og flere underkategorier, efter hvor alvorlig situationen er. Jo mere alvorlig, jo kortere responstid. Det er målsætningen.

Eksempelvis skal 75 procent af kørslerne med 'hastegrad A' være fremme inden for 10 minutter, som målet lyder nu. Det forekommer yderst sjældent i landområderne.

I 2021 kom kun 1 ud af 30 ambulancer frem indenfor 10 minutter på Thyholm.

Nu anbefaler Else Søjmark og hendes udvalg, at man skærer ned i antallet af kategorier at måle ud fra og kun har to hastegrader. Med den model bliver flere ambulancekørsler samlet under den vigtigste kategori, men skal så 'blot' være fremme på 15 minutter. Else Søjmark afviser, at der er nogen forringelse i det.

- De to nye politiske mål skal overordnet ses som en forenkling, der giver bedre mulighed for at prioritere det mest akutte. Og vi vil som altid bestræbe os på at være fremme hurtigst muligt.

Stor forbedringsplan sat i gang

Tidligere på sommeren fremlagde Udvalget for nære sundhedstilbud første del af en langsigtet plan, der skulle tage livtag med blandt andet responstiderne.

Bedre rekruttering af elever og omfordeling af ambulancernes opgaver var en del af planens indhold, mens selve målene for responstider skulle drøftes senere. Det sker nu.

- Den helt store opgave er at få skabt balance mellem vores opgaver og vores ressourcer. Derfra er det hele vejen igennem et mål, at vi skal være fremme hurtigst muligt, men vi skal forenkle vores system, og målene for responstider er en del af det, siger Else Søjmark.

Punktet om justering af målene står som 13. punkt på mødets dagsorden. Regionsrådet mødes onsdag klokken 13.00.