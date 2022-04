Alarmcentral lod druknende treårig blive i vandet - nu er efterforskning afsluttet

Blev instrueret fra Slagelse

DUP har efterforsket sagen fra Sejs siden 14. juni 2021.

Dagen forinden havde tre drenge slået alarm, da de under en sejltur spottede den treårige pige, der lå livløs i vandet.

- Vi ringede 112 for at høre, hvad vi skulle gøre. Vi fik at vide, at vi ikke måtte røre ved hende. Vi troede, at vi skulle yde førstehjælp, men vi fik en forklaring om, at vi skulle lade hende ligge, hvis der nu var sket en forbrydelse, har én af drengene forklaret til Midtjyllands Avis.

Det var alarmcentralen i Slagelse, der modtog opkaldet fra drengene. Den er én af tre alarmcentraler i Danmark.

- Det er tilfældigt, hvilken alarmcentral man får fat i, når man ringer 112, og her får de altså fat i den i Slagelse, forklarede chefpolitiinspektør Claus Hilborg ved Midt- og Vestjyllands Politi i sommer.