Afviser bud på historisk kilde

Firmaerne stod ikke ligefrem i kø for at blive den aktør, der fik lov at tappe det historisk kildevand fra Arnakkekilden i Silkeborg.

I denne omgang kom der blot ét bud på kilden, der blev udbudt af Silkeborg Kommune i juni måned.

Men kommunen har valgt at afvise buddet, og dermed kommer det mineralholdige kildevand til at rinde frit uden at blive tappet på flaske.

Derfor blev det et nej

Ifølge kommunen er der flere begrundelser for, at de har valgt at takke nej til buddet.

- Vi har af to gange ikke oplevet noget konkurrence. Vi kunne godt tænke os noget mere konkurrence, siger Pernille Facius, jurist ved Silkeborg kommune.

Derudover oplyser hun, at den ene virksomhed, der bød på kilden, var en ny, rekonstrueret udgave af det firma, som tidligere har haft rettighederne, men som gik konkurs.