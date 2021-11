Afsløret af GPS med 35 kg hash: To mænd idømt fængsel

Aflytning kom politiet til gode

Der var flere årsager til, at politiet fik fat i de to gerningsmænd. Politiet havde i forbindelse med en anden sag fået tankerne hen på den 45-årige mand, og derfor besluttede de at undersøge ham nærmere.

Ved hjælp af en GPS, som betjente havde installeret i mandens bil, og på baggrund af telefonaflytninger fandt politiet ud af, at de to mænd skulle mødes en aften i en garage.

- To betjente ligger sig derfor på skjul for at se, hvad der skal ske i garagen. De ser, hvad der foregår, og efter mændene er gået fra garagen, der begynder politiet at ransage området, siger anklageren.