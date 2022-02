Afbrændt bil, våbenbesiddelse, indbrud og tyveri: Tre unge fængslet for en lang stribe forbrydelser

Af hensyn til at der stadig kan være andre på fri fod, der kan have en aktie i forbrydelserne, blev grundlovsforhøret holdt for lukkede døre, men sigtelserne vil anklageren godt løfte sløret for.

- Vi havde samlet 16 forhold. De to mænd er sigtet for en lang række indbrud, tyveri, brandstiftelse og våbenbesiddelse, mens kvinden er sigtet for et indbrud samt våbenbesiddelse, fortæller anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi, Christian Skov Poulsen.

Våben stjålet på museum

Brandstiftelse dækker over, at de tre ifølge politiet har brændt en bil af, mens de våben, de var i besiddelse af, angiveligt stammer fra et tyveri på Bunkermuseet ved Silkeborg Bad, der skulle være begået i løbet af natten mellem den 6. og 7. februar.