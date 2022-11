Ægget og andre designermøbler stjålet på stribe

Selvom tyvekosterne er i samme kategori, er det ikke muligt at sige, om indbruddene i Silkeborg har samme gerningsmand, fortæller politikommissæren.

- Der er ikke en tydelig rød tråd, men vi har en ide om, hvilken retning vi skal kigge i. Det er ikke indbrud langs én rute, men mere spredt ud i forskellige områder i Silkeborg og omegn., siger Lasse Ivanøe.

- Det kan være tilfældigt, men det virker ikke umiddelbart til at være det. Så vi er meget opmærksomme på de her indbrud, og forsøger at finde flere fællesnævnere, om det kan være samme gerningsmand, eller om der er flere, der er organiseret i det, siger Lasse Ivanøe.