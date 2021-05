Advokat svindlede for over en halv million kroner – nu er han dømt

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Svindlen, der af Retten i Viborg bliver betegnet som værende af ”særlig grov karakter”, blev begået i 2014 og 2015, hvor advokaten hævede i alt 780.000 kroner i de tre dødsboer uden på forhånd at have fået tilladelse fra skifteretten.

Underslæb for 630.000 kroner

Retten vurderer, at advokaten begik underslæb for 630.000 af de 780.000 kroner.

- Jeg er tilfreds med dommen. Det er vigtigt, at vi ikke har advokater, der tager af klienternes penge. Derfor er jeg selvfølgelig godt tilfreds med, at den dømte også blev frakendt retten til at drive advokatvirksomhed, siger specialanklager hos Midt- og Vestjyllands Politi Gorm Søgaard Lund ifølge pressemeddelelsen.