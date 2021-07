Åbningen af superlegeplads udskudt igen-igen

Legepladsen, der er blevet etableret ved udflugtsmålet Indelukket i Silkeborg, skulle i første omgang være åbnet før børnenes sommerferie, men åbningen blev udskudt til i dag – mandag i uge 30. Men det har altså ikke været muligt at åbne legepladsen op for offentligheden, fordi blandt andet græsset har brug for mere tid uden legende børnefødder.

Derfor er åbningen atter engang udskudt. Denne gang til august.

- Græs og andet beplantning har brug for tid til at sætte sig, så det ikke bliver ødelagt inden for den første uge. Det er ærgerligt, når vi havde tænkt, at den skulle åbne til sommerferien, siger Kristian Møller Jensen, Venstre, der sidder med i kultur- fritids- og idrætsudvalget i Silkeborg Kommune.