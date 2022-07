78-årig bakkede ind i lastbil, påkørte chauffør og flygtede

Det fortæller politikommissær Lasse Ivanøe fra Silkeborg Politi.

- Lastbilchaufføren så uheldet, og at manden var på vej væk. Derfor bankede han på bilistens siderude for at fortælle føreren, at han er kørt ind i lastbilen, men det mente bilisten ikke, han havde, siger Lasse Ivanøe.

Og da bilisten ikke ville samarbejde, gik chaufføren ud foran bilen for at aflæse nummerpladen.

- Men så satte den 78-årige sin bil i gear og kørte ind i chaufføren, som blev ramt og puffet ud til siden, hvorefter bilen kørte derfra, siger politikommissæren.

78-årig erkendte

Lastbilchaufføren tilkaldte efterfølgende politiet, som sendte en patrulje til stedet. Her kunne den med hjælp fra overvågning konstatere, at episoden var sket, præcis som chaufføren havde forklaret. Derudover kunne den se, hvem flugtbilisten var og køre ud til ham.

- Han er nu sigtet for at udsætte andre for fare og forlade uheldsstedet uden at give sig til kende. Det var, hvad han fik ud af ikke at ville stige ud af bilen. Det er da tåbeligt ikke at stige ud og få styr på det, siger Lasse Ivanøe fra Silkeborg Politi.

Den 78-årige mand, der er lokal, erkendte over for politiet, at han var kørt ind i chaufføren.