77-årige Alice investerer i aktier: - Det er så nemt, så nemt

- Det er så nemt, så nemt. Alle kan gøre det. Der er bare nogle helt faste regler om, at man skal holde styr på, hvad og hvornår man køber og sælger – og så skal man sørge for at betale sin skat.

Hun er med til at trække statistikken for kvinder, der investerer op, men der er stadig en overrepræsentation af mænd, der handler med aktier. Og der er ingen logisk grund til, at det skal være sådan, mener Alice Kaltoft.

Håndskrevne papirer giver overblik

Alice Kaltoft gik selv i gang på aktiemarkedet i 2007, hvor hun besluttede, at hun selv ville investere sin kapitalpension på 60.000 kroner. I starten prøvede hun sig frem, til hun fandt sin egen gyldne vej gennem aktiekursernes udsving.

Hun understreger, at det ikke kræver en særlig uddannelse at gøre det samme som hende.

- Jeg har gået i folkeskole hver anden dag i syv år i sin tid. Det er den forudsætning, jeg har for det her, siger den 77-årige aktiehaj, der er tidligere vognmand og nu pensionist.

Lad være med at være grisk

Hendes primære investeringer i aktier er kortsigtede. Det vil sige, at hun køber og sælger hver uge og holder øje med markedet hver eneste dag.

Er det ikke risikabelt?

- Nej, det er det jo ikke, hvis man bare spreder dem godt og holder styr på det. Selvfølgelig har jeg da tabt noget nogle gange, men det bliver jo gjort op, inden man betaler skat, så i sidste ende sker der jo ikke alverden ved det, mener hun.

For nylig har hun holdt sit første foredrag om investeringer for 10 kvinder, og hun har et oplæg mere i kalender. Hun vil gerne hjælpe flere i gang, og hvis du har fået lyst til at følge hendes eksempel, har hun et par tips i ærmet til, hvordan du kommer godt fra start.

- Du skal bare bruge din normale sunde fornuft og lade være med at være grisk. Hvis du venter for længe med at sælge, så risikerer du, at de falder, fordi de svinger utroligt meget.

- Mange sælger, når kursen begynder at falde, fordi de er bange for at tabe penge, men når mine aktier falder, så lader jeg dem bare stå, til de stiger igen.

- Og man skal altid kun investere sine egne penge. Man skal ikke ud at låne til det, forklarer hun.