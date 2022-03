35 år gammel skulptur er pludselig blevet 'uhyggeligt aktuel'

- Hele skulpturen handler om, hvad det er, vi ser i krigen, hvad oplever vi, og hvad tænker vi som mennesker. Da vi åbnede udstillingen, var vi ikke klar over, hvor uhyggeligt aktuelt det her kunstværk ville være, siger Jacob Thage, der er museumsdirektør på Museum Jorn.

Han henviser til den konflikt, der lige nu er mellem Rusland og Ukraine, hvor fronterne mellem øst og vest igen er blevet tydelige.

- Det er dejligt, når kunsten kan være så dagsaktuel, men i det her tilfælde er det selvfølgelig også uhyggeligt. At Penck skulle blive så aktuel, er på den ene siden forfærdelig, men på den anden side en anledning til at tage nogle af de svære diskussioner op, siger museumsdirektøren.