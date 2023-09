31-årig idømt 16 års fængsel i kæmpe narkosag

Vestre Landsret idømmer onsdag 31-årige Mike Vad Schade fra Silkeborg 16 års fængsel i en sag om over 380 kilo amfetamin.

Det fremgår af et resume af dommen.

Straffen er dermed blevet to år kortere, end den var, da Retten i Viborg afsagde dom i sagen.

I modsætning til byretten mente landsretten ikke, at der var særdeles skærpende omstændigheder i sagen, som talte for, at straffen skulle helt op på 18 år.

Den maksimale strafferamme for grov narkokriminalitet er som udgangspunkt 16 år. Men i særlige tilfælde kan retten vælge at sprænge strafferammen.

Mike Vad Schade er blevet dømt for at have medvirket til indsmugling og videredistribution af ikke under 381 kilo amfetamin, omkring 940 gram ketamin og omkring to et halvt kilo kokain.

Stammede fra Holland

Det skete i perioden maj 2019 til oktober 2020.

Stofferne var ifølge tiltalen indsmuglet fra Holland, og byretten nåede i sin tid frem til, at der var tale om særdeles skærpende omstændigheder, da indsmuglingen af de store mængder narko var sket meget "professionelt", og at kriminaliteten havde givet et enormt udbytte.

Sagen begyndte for alvor at rulle, da politiet i oktober 2020 foretog flere anholdelser i Viborg og Silkeborg. Tre mænd er tidligere idømt fængsel i 10, 7 og 5 år for deres rolle i sagen.

- Grov narkokriminalitet straffes som udgangspunkt med fængsel indtil 16 år, skriver landsretten i et resume af sin beslutning.

- Efter mængden og karakteren af de stoffer, som tiltalte har medvirket til indsmugling og videredistribution af, sammenholdt med tiltaltes rolle i et grænseoverskridende narkonetværk, fandt landsretten grundlag for at udnytte strafferammen i straffelovens § 191, stk. 1, 2. pkt. fuldt ud. Straffen blev således fastsat til 16 års fængsel, skriver retten.