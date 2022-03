27-årig sendt i fængsel i stor narkosag

Retten lagde i strafudmålingen blandt andet vægt på mængden og det faktum, at manden tidligere er straffet for grov narkokriminalitet.

- Seks kilo amfetamin er en stor mængde narkotika, siger specialanklager Jakob Kjær fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Dommen er et vigtigt signal

Fra anklagemyndighedens side gik man efter otte års fængsel, men alligevel er Jakob Kjær tilfreds med dommen.

- Domfældte forklarede, at han modtog amfetaminen og videregav den til en tredjemand allerede samme dag, så dommen er også et signal om, at uanset, at man kun er indblandet kortvarigt og har en mindre rolle, så straffes grov narkotikakriminalitet hårdt, siger han.