21-årig flygtede fra uheld – blev taget med 15 flasker lattergas

Det er desuden ulovligt at køre med lattergas i de mængder, når man er privatperson, oplyser politiet.

Den 21-årige, som oprindeligt kommer fra Silkeborg, er nu sigtet for at køre uden sikkerhedssele, for ikke at køre efter forholdene og for at køre med lattergas.

Han kan formentligt se frem til en bøde.