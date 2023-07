19-årig i kritisk tilstand - kørte frontalt ind i træ

Vagtchefen oplyser, at der var tale om en soloulykke, hvor bilen, som den 19-årige førte i, kørte frontalt ind i et træ.

Ulykken blev anmeldt klokken 00.24, og det forventes, at den var sket umiddelbart inden.

En 19-årig ung mand fra Them er i kritisk tilstand, efter han natten til torsdag forulykkede i sin bil på Sejsvej ved Silkeborg.

Sejsvej blev efter ulykken spærret, mens en bilinspektør undersøgte ulykkesstedet for at forsøge at fastslå, hvordan ulykken kunne ske.

- Han har lavet nogle tekniske undersøgelser, og så kommer der en rapport i løbet af nogle dage, siger vagtchefen.

De pårørende er underrettet.