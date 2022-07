18-årig fængslet for knivstik mod 50-årig

Ved grundlovsforhøret er han blevet varetægtsfængslet frem til 5. august, oplyser senioranklager fra Midt- og Vestjyllands Politi Katrine Morell.

Til grund for varetægtsfængslingen ligger blandt andet en risiko for, at den formodede gerningsmand kan begå et nyt overfald.

Derudover mangler politiet fortsat at afhøre flere vidner. Man ønsker derfor ikke, at den 18-årige formodede gerningsmand skal have mulighed for at påvirke deres forklaringer.

I løbet af lørdag har politiets efterforskere været til stede på adressen i centrum af Silkeborg. Ét central spørgsmål er dog ubesvaret: man ved stadig ikke, hvilken genstand offeret er blevet stukket med, oplyser anklageren.

Den mistænkte gerningsmand nægter sig skyldig i sigtelsen om grov vold.