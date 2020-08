1500 elever i karantæne: Butik fik 30 sygemeldinger

Forvirringen har været rigtig stor for eleverne på Silkeborg Gymnasium. Grundet coronasmitte blandt fem elever på gymnasiet blev undervisningen sløjfet, og alle 1500 elever fik besked på at gå i selv-isolation i en uge.

Det har været sådan en mærkelig dag, den vildeste dag. Ester Laursen, elev på Silkeborg Gymnasium

Men det var ikke kun gymnasiet, som blev ramt af den kollektive karantæne. Hos Rema 1000 gav beskeden også hovedpine. Her modtog tikkede nemlig 30 sygemeldinger ind på samme tid.

- Det her blev et akut problem, for allerede om eftermiddagen manglede jeg seks medarbejdere, lyder det fra Bjørn Bajlum fra Rema 1000.

Købmanden skrev herefter et akut jobopslag på Facebook. Opslaget blev delt 160 gange, og i aftes var der nye folk i arbejdstøjet.

- Han spurgte, om jeg kunne komme, og så sagde jeg ja. Så kom jeg inden for en time, og så startede jeg allerede, fortæller Emma Rohde.

Selv-isolationen er ophævet

Hovedpinen blev dog kort for Bjørn Bajlum og de mange elever på gymnasiet. Fredag aften ændrede myndighederne nemlig instruksen om selv-isolation. De 1500 elever skal ikke længere kunne fremvise to negative tests, medmindre de har været i kontakt med de smittede.

- Det har været sådan en mærkelig dag, den vildeste dag, siger Ester Laursen, der går i 3. G på Silkeborg Gymnasium.

Og i Rema 1000 er der igen velkendte ansigter i butikken.

- Det blev lidt presset med to uger uden penge, så det er godt at komme tilbage igen, siger gymnasieeleven August Frandsen.

På Silkeborg Højskole er 14 elever og en underviser testet positive med corona. Alle elever er sendt hjem i isolation.