1.500 deler ferieminder over kaffe og pølser i en busgarage

For femte år i træk åbnede busselskabet Sørens Rejser i dag garageportene i Kjellerup og inviterede deres mange gæster indenfor til den årlige nytårskur, hvor der var fadøl, pølser og en snak om rejser på menuen.

- Det er så dejligt. Det er skønt at høre snakken ved bordene og høre, at folk er glade og tilfredse. De fortæller ferieminder fra alle de dejlige ture, de har været på, siger René Troels, der er rejsearrangør hos selskabet.

Stort tilløbsstykke

Den første nytårskur for fem år siden var et to-timers arrangement med småkage og kaffe, men efter at besøgstallet sidste år rundede 1.300 mennesker var arrangemenet i år udvidet til seks timer.

- Vi ved jo, hvordan folk griner og er glade, når de sidder i bussen. Hvorfor så ikke invitere dem alle til nytårskur, hvor de kan komme og hilse på nye og gamle rejsefæller samt personalet. Alle de rejseledere og chauffører, der er hjemme, er her jo, så der bliver udvekslet minder og snakket om nye og gamle ture, siger René Troels.

I år havde op mod 1.500 busrejsende fundet vej til en garagen i Kjellerup. En af dem er 80-årige Birte Buch. Hun har slet ikke tal på, hvor mange gange hun har rejst med Sørens Rejser,

- Vi skulle bare med Sørens Rejser. Der var altid service på. Vi fik sådan en god behandling med formiddagskaffe på turen og altid god betjening, fortæller hun.

Ligeså dejligt det er for gæsterne at mødes igen, ligeså meget nyder personalet den anderledes arbejsdag.

- Det er en fantastisk oplevelse at have gæsterne på en anden måde, end når vi har dem i bussen, siger Catthrin Mogensen.

Til dagligt sidder hun bag rattet i busserne på tredje år. Men til nytårskuren sørger hun for at forsyne gæsterne.

- Her står jeg bag ved disken, normalt plejer det at være mig, der er forrest.

