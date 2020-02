15-årige piger raserer skole: - Det virker som en hærværksrus

- De har været voldsomt udadreagerende og har raseret alt, hvad de kunne på skolen. Det virker som om, at de har været i en hærværksrus.

Sådan beskriver politikommissær Lasse Ivanøe fra lokalpolitiet i Silkeborg to 15-årige pigers indbrud og hærværk på Virklund Skole i Silkeborg.

Politiet blev alarmeret klokken 2.39 natten til torsdag. De to piger havde smadret flere ruder på skolen og var også kommet ind.

- De har ødelagt en masse flere steder på skolen. Det er groft hærværk, og det er de begge blevet sigtet for, siger Lasse Ivanøe.

Ifølge politikommissæren er der blandt andet blevet ødelagt computere og fjernsyn, væltet rundt med inventar, hældt cola udover gulvet og puttet sæbe eller lignende ind i en mikroovn, der er blevet tændt.

De to piger havde blandt andet smadret computere og fjernsyn på skolen. Foto: Sebastian Andreasen Rasch, TV MIDTVEST Foto: Sebastian Andreasen Rasch, TV MIDTVEST

Sigtet for groft hærværk

De to 15-årige piger bor på en institution i Virklund. Da politiet kom frem til skolen, var det meningen, at de to piger skulle tilbage til deres bosted, men den ene pige reagerede så voldsomt, at politiet ikke kunne styre hende og var derfor nødt til at tage hende med på politistationen i Holstebro, hvor hun har overnattet.

- Det er tankevækkende, at to piger kan reagere så voldsomt. Det er meget atypisk, og vi er slet ikke vant til en så voldsom adfærd, siger Lasse Ivanøe.

Han fortæller også, at de to piger var meget påvirket af alkohol eller stoffer, da politiet nåede frem og fik stoppet deres hærgen. De er begge blevet sigtet for groft hærværk.