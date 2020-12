15-årig anholdt med 211 kanonslag gemt i knallert: - Det er decideret livsfarligt

211 kanonslag.

Så mange er der blevet konfiskeret fra en 15-årig drengs hjem i Kjellerup. Det fortæller Flemming Just fra lokalpolitiet i Silkeborg.

Politiet havde fået et anonymt tip om, at der blev solgt kanonslag fra adressen i Kjellerup, og ved et rutinetjek fandt betjente altså de 211 kanonslag, som den 15-årige havde gemt i hjelmrummet i en knallert.

Drengen kan se frem til en bøde for at have de ulovlige kanonslag. Silkeborg Kommune er også blevet underrettet i sagen.

Opfordring til forældre

Med fundet af de mange kanonslag har Flemming Just en opfordring til forældre til børn – især drenge: Hold øje, hvis I mistænker noget.

- I dette tilfælde er det for det første et farligt sted at opbevare 211 kanonslag. Hvis knallerten bliver varm, kan det blive ekstremt farligt med både benzin og de mange kanonslag, siger Flemming Just og fortsætter:

- Det er decideret livsfarligt at køre rundt med så mange kanonslag.

Lokalpolitiet i Silkeborg kommer op til jul og nytår til at have fokus på ulovligt fyrværkeri.